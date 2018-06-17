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Rusya ve Suud'dan 'süresiz' anlaşma

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, petrol üretimini kontrol altında tutmaya yönelik OPEC üyesi ve OPEC üyesi olmayan ülkelerle olan işbirliği anlaşmasını süresiz olarak uzatmayı destekleme kararı aldı

17 Haziran 2018 Pazar 17:16
Rusya ve Suud'dan 'süresiz' anlaşma

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın petrol üretimini kontrol altında tutmaya yönelik Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ve OPEC üyesi olmayan ülkelerle olan işbirliği anlaşmasını süresiz olarak uzatmayı destekleme kararı aldığını söyledi.

Gazetecilere konuşan Novak, FIFA 2018 Dünya Kupası kapsamında Rusya ile Suudi Arabistan arasında perşembe günü yapılan maç için Moskova'da bulunan Prens Selman ile Putin arasında tarihi bir karar alındığını ifade etti.

Novak "Putin ve Prens Selman ülkelerimiz arasındaki OPEC+ (OPEC üyesi olmayan ülkeler) işbirliği anlaşmasını süresiz olarak uzatmayı destekleme kararı aldı" ifadesini kullandı.

Konunun Avusturya'nın başkenti Viyana'da 23 Haziran'da ele alınmasının planlandığını belirten Novak "Anlaşmaya dahli olan taraflar da işbirliğini uzatmaya yönelik rızalarını önceden bildirmişlerdi" dedi.

Novak, uzatılan anlaşmada belirli bir petrol üretim hacminin olmayacağını da ekledi ve "Anlaşma muhtemelen taraflara gerekli olması halinde petrol üretim hacmini değiştirme yönünde karar verme olanağı tanıyacak" açıklamasını yaptı.

Novak, Rusya ile Suudi Arabistan'ın anlaşmadaki diğer taraflara yılın üçüncü çeyreğinde üretimi günde 1.5 milyon varile çıkarma teklifinde bulunacağını da vurguladı.

Rusya, yörüngeye uydu fırlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, Soyuz-2.1b taşıyıcı füzesiyle Plesetsk Uzay Üssü'nden yörüngeye Glonass-M navigasyon uydusunun fırlatıldığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Soyuz-2.1b füzesiyle yörüngeye Glonass-M navigasyon uydusu fırlatıldı.

Arhangersk bölgesindeki Plesetsk Uzay Üssü'nden yapılan fırlatma işlemi başarıyla tamamlandı ve uydu yörüngeye ulaştı.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 18.06.2018 02:02
Anahtar Kelimeler:
Suudi ArabistanRusyaPutinSelmanPetrol
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