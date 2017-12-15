Rusya'ya yaptırımlar Avrupa'yı vuruyor

Sadece 2015 yılında Rusya ile ticaretin yaptırımlar yüzünden azalması nedeniyle dünyanın ticari kaybının 97 milyar Euro olduğu belirtilirken, bunun yüzde 60'ının Rusya’nın zararı olduğu hesaplandı.

Araştırma Almanya ekonomisinin yaptırımlar nedeniyle her yıl 727 milyon dolar kayba uğradığına işaret ediyor. Rusya karşıtı yaptırımlar Polonya'yı 3.08 milyar Euro, Fransa'yı 2.07 milyar euro zarara uğrattı.

Eurostat'ın verilerine göre Rusya ile AB arasında 2013 yılında 385 milyar dolar olan ticaret hacmi 2016 yılında 200 milyar dolara kadar düştü.

HABER MERKEZİ