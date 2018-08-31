Rusya yeni füzesini test etti

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Tümgeneral Andrey Prihodko "Sari-Şagan füzesavar test alanında Rus Hava Kuvvetleri'nin yeni hava ve füze savunma sistemi füzesi başarıyla test edildi" ifadelerini kullandı.

Füzenin belirlenen hedefleri başarıyla imha ettiğini ifade eden Prihodko, sistemle ilgili bir ayrıntı ve testin tam olarak ne zaman gerçekleştirildiği konusunda bilgi vermedi. Savunma Bakanlığı, testin görüntülerini yayınladı. Öte yandan yeni sistemin 24 Kasım, 12 Şubat, 2 Nisan ve 20 Haziran'daki testlerinden sonra beşinci testi oldu.

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