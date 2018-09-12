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Rusya yine doları hedef aldı

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, ABD’nin ekonomide korumacılığa yönelik adımları nedeniyle ülkelerin dolarla ticaretten uzaklaşmaya başladıklarını belirtti

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:17
Rusya yine doları hedef aldı

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, ABD’nin ekonomide korumacılığa yönelik adımları nedeniyle ülkelerin dolarla ticaretten uzaklaşmaya başladıklarını belirterek, “ABD doları artık ödemelerde ve yatırım yapmada her zaman uygun ve etkili bir yol sağlayan para birimi olarak görülmüyor” dedi.

Oreşkin, Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu’nda küresel ticarette dolar yerine yerel para birimlerinin kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya ile Çin arasındaki ticarette önemli bir kısmının ulusal para birimleriyle yapılmaya başlandığına işaret eden Oreşkin, “Japon ortaklarımız da yeni küresel gelişmelerin farkında. Yerli para birimlerinin kullanımına yönelik isteğin ana nedeni ABD’nin korumacılığa yönelik attığı adımlardır” diye konuştu.

Küresel ticarette ABD dolarına yönelik güvenin azaldığını belirten Oreşkin, “ABD doları artık ödemelerde ve yatırım yapmada her zaman uygun ve etkili bir yol sağlayan para birimi olarak görülmüyor. Küresel ekonominin tüm olumsuz yönlerine cevap, farklı alanlardaki iş birliğinin derinleştirilmesi, örneğin, yerli para birimlerinin kullanımını arttırmaktır” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Salı günü yaptığı açıklamada, ikili ticarette ulusal para birimlerinin daha yoğun bir şekilde kullanılmasını desteklediklerini söylemişti. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ekonomi Danışmanı Sergey Glazyev, Rus rublesindeki zayıflık nedeniyle Rusya Merkez Bankası’nı eleştirerek, “Değer kaybını etkileyen ana unsur, Merkez Bankası'nın, rublenin istikrarını sağlamak için anayasal yükümlülüklerini yerine getirememesidir” dedi. AA
 

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