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Rusya’dan Batı'ya yaptırım hamlesi

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Dumasında, ABD ve diğer ülkelerin Rusya’ya yönelik olası yaptırımlarına cevap verme hakkı imkanı tanıyan yasa tasarısı kabul edildi

22 Mayıs 2018 Salı 16:41
Rusya’dan Batı'ya yaptırım hamlesi

Parlamentonun üçüncü oturumunda kabul edilen yasa tasarısına göre hükümet, ABD ve diğer ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırım kararlarına karşı önlemler alabilecek. Yasayla bazı alanlarda uluslararası iş birlikleri kısıtlanabilecek veya askıya alınabilecek ayrıca mal ve ham madde ithalat veya ihracatı, özelleştirme ve devlet ihalelerine katılım yasaklanabilecek.

ABD’nin Rusya’ya yaptırım kararları alması üzerine mayıs ayında Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma’ya getirilen yasa tasarısı, genel kurula ilk sunulduğunda 16 önlem maddesi içeriyordu. Ancak ikinci oturumda Rus şirketlerinin zarar görme ihtimaline karşı yapılan değişikliklerle bu önlemler 6’ya düşürüldü.
AA

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