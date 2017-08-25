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Rusya’dan İdlib uyarısı

Rusya Genelkurmay Başkanlığı’ndan Albay İgor Korobov yaklaşık 9 bin Fetih el Şam (eski adıyla El Nusra) militanının, gerilimi azaltma bölgesinin kurulmasını önlemek için İdlib’i tamamen ele geçirmeye çalıştığını söyledi

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Rusya’dan İdlib uyarısı

Moskova bölgesindeki Kubinka üssünde gerçekleştirilen Army-2017 uluslararası askeri forumunda konuşan Korobov, "İdlib'in kuzeybatısındaki toplam El Nusra militanı sayısı yaklaşık 9 bin. Teröristler şimdilerde ‘ılımlı' muhalif gruplara karşı operasyonlarını yoğunlaştırarak İdlib'in kontrolünü tamamen ele geçirmeye çalışıyor" dedi. Korobov, Fetih el Şam'ın, Ahrar'uş Şam'ın büyük kayıplar vermesine neden olduğunu ve daha baskın bir pozisyon edindiğini belirtti. Korobov, muhalifler arasındaki radikal kesimin de ortadan tamamen kaldırılmaktan korkarak Fetih el Şam'ın safına geçtiğini de aktardı. Korobov "El Nusra liderlerinin bu aşamada İdlib'de gerilimi azaltma bölgesini engellemeye çalıştığı ve krizin çözümüne yönelik süreci bozmaya çalıştığı konusunu göz ardı etmemek gerek" ifadelerini kullandı. 

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