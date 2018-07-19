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Rusya’dan 'yenilmez' silahlar

Rusya Savunma Bakanlığı, hipersonik başlığa sahip Avangard füzesinin geliştirilmesinin, nükleer başlık taşıma kabiliyeti olan Sarmat kıtalararası balistik füzenin ise fırlatma testlerinin tamamlandığını duyurdu

19 Temmuz 2018 Perşembe 14:10
Rusya’dan 'yenilmez' silahlar

Rusya Savunma Bakanlığı, Avangard kıtalar arası hipersonik (sesten aşırı hızlı) füze sisteminin geliştirilmesinin tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Sanayi Kompleksi tarafından Avangard füze sisteminin geliştirilmesinin temel olarak tamamlandığı ve seri üretim aşamasına geçildiği ifade edildi.

Ayrıca nükleer başlık taşıma kabiliyeti olan Sarmat isimli kıtalararası balistik füze sisteminin fırlatma testi programının tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada, yeni stratejik silah sistemlerinin oluşturulmasının Rusya’nın savunma kapasitesinin arttırılması, Rusya ve müttefiklerine yönelik herhangi bir saldırıyı önleme amaçlı olduğu vurgulandı.

İleri teknolojik silahlar!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mart ayında Federal Mecliste yaptığı konuşmada, aralarında Avangard ve Sarmat füze sistemlerinin de bulunduğu pek çok yeni silahı 'yenilmez' olarak nitelendirmişti.

Avangard kıtalararası füze, düşman ülke savunma sistemlerine yakalanmıyor, füzenin ayrıca hava savunma sistemlerini kolaylıkla bertaraf edeceği savunuluyor. Hipersonik başlığa sahip füzenin ses hızının 20 katına çıkabileceği, üstün manevra kabiliyetinin yanı sıra 9 kilometre yükseklikte uçabileceği belirtiliyor.

Sarmat kıtalararası balistik füzenin kuzey ve güney kutuplarını geçerek hedefe ulaşabilme kabiliyetine sahip olduğu kaydediliyor. Nükleer başlık da takılabilen füzenin ağırlığı 200 ton ve menzili 11-18 bin kilometre arasında değişiyor.

Emeklilik yaşı yükseliyor

Rusya’da emeklilik yaşının yükseltilmesine yönelik yasa tasarısı, başkent Moskova'da protesto edildi. Parlamentonun alt kanadı Duma önünde toplanan yaklaşık 600 kişi, Rus hükümetinin emeklilik yaşını yükseltme tasarısını protesto etti.

Gösteriye Rusya Federasyonu Komünist Partisi ile Adil Rusya Partisi de destek verdi. Hükümet, gelecek yıldan itibaren emeklilik yaşının kademeli olarak erkekler için 60’tan 65’e, kadınlar için de 55’ten 63’e yükseltilmesini öngören tasarısını 14 Haziran'da Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunmuştu.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
RusyaSilahPutin
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