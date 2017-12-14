'S-400'de imzalar bu hafta atılabilir'

"Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin tanınması için her türlü çabayı sarf edeceğiz" diyen Çavuşoğlu, "Bugün Avrupa'da Filistin'i tanımak isteyen ülkeler olduğunu biliyoruz. Dünyada ciddi bir kararlılık var. Bunu başarmamız lazım. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesinde bir kıvılcım daha yaktık. Aldığımız kararlar da Dışişleri Bakanları konseyinde de var, ortak deklarasyonda da var" dedi.

Rusya'dan alınacak S-400'lerle ilgili olarak da, "S-400 konusunda bir sorun yok" diyen Bakan Çavuşoğlu şöyle konuştu: "Kredilendirme konusunda anlaşmaya varıldı. Sadece detaylar var. Tamamlandıktan sonra, belki de bu hafta içerisinde, imzalanacak. Nükleer santralin kurulmasında nasıl kendi teknisyenlerimizi, mühendislerimizi eğitiyorsak, aynı şekilde S-400'lerin kurulması ve kullanılması ile ilgili de askeri ve sivil personelimizi de yetiştireceğiz. Kurulurken, teknisyen ve mühendis ihtiyacı olursa Rusya'dan onlar da gelir, bu çalışmaları yapar ve döner. Asker olması gerekmez, sivil de olabilir. Bu, Rusya'nın buraya asker konuşlandırması anlamına gelmez. Bunun nerden çıktığını anlamak mümkün değil. Bu sadece teknik bir çalışmadır."

HABER MERKEZİ