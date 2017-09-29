S-400'ler için ön ödeme yapıldı

Füze savunma sistemini Türkiye’nin 2019’dan önce almak istediği, ancak bu konunun henüz karara bağlanmadığı da açıklamayla ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 füze savunma sisteminde anlaşmanın tamamlandığını ve Ankara'nın kapora ödediğini ay başında duyurmuştu. Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, "S-400 ile ilgili arkadaşlarımız imzalarını attılar. Bildiğim kadarıyla kaporayı da verdiler. Bundan sonraki süreç de zaten Rusya’dan bize aktarılacak kredi ile ilgili devam edecek bir süreçtir. gerek sayın Putin'in, gerekse şahsımın bu konuda kararlılığı var" ifadelerini kullanmıştı.