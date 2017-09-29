Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
102908
ALTIN
146.981
DOLAR
3.5587
STERLİN
4.7676
EURO
4.2016

S-400'ler için ön ödeme yapıldı

Rusya'nın TASS haber ajansında yer alan habere göre, Kremlin Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemi için kapora ödemesi yaptığını belirtti.

29 Eylül 2017 Cuma 14:59
22 Okunma
S-400'ler için ön ödeme yapıldı

Füze savunma sistemini Türkiye’nin 2019’dan önce almak istediği, ancak bu konunun henüz karara bağlanmadığı da açıklamayla ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 füze savunma sisteminde anlaşmanın tamamlandığını ve Ankara'nın kapora ödediğini ay başında duyurmuştu. Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Erdoğan, "S-400 ile ilgili arkadaşlarımız imzalarını attılar. Bildiğim kadarıyla kaporayı da verdiler. Bundan sonraki süreç de zaten Rusya’dan bize aktarılacak kredi ile ilgili devam edecek bir süreçtir. gerek sayın Putin'in, gerekse şahsımın bu konuda kararlılığı var" ifadelerini kullanmıştı. 

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
S-400KremlinAnkaraTASSTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim