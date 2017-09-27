Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
101784
ALTIN
147.814
DOLAR
3.5776
STERLİN
4.7877
EURO
4.1945

S-400'lerin teslim tarihi belli oldu

Rusya'dan alınacak S-400 hava savunma sistemlerinin teslim tarihine ilişkin ilk resmi açıklama yapıldı.

27 Eylül 2017 Çarşamba 15:54
4 Okunma
S-400'lerin teslim tarihi belli oldu

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, teslimatın minimum iki yılda başlayacağını söyledi.

Teslimat takviminin öne çekilmesi için Rus firmayla görüşmelerin devam ettiğini belirten Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, "Tam bir zaman vermek istemiyorum ama minimum iki yilda teslimat başlayacak" dedi.

Rusya ile imzalanacak yaklaşık 2.5 milyar dolarlık anlaşma çerçevesinde Türkiye, toplam 4 adet S-400 hava savunma sistemi alacak. İlk iki sistem doğrudan alım yoluyla temin edilecek. Teslimatın ardından S-400'ler Türk hava sahasını balistik füzeler, uçaklar ve insansız hava araçlarına karşı koruyacak.

Ancak NATO üyesi olan Türkiye, S-400'leri NATO hava savunma sistemine entegre edemeyecek, sistem bağımsız çalışacak.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
S-400RusyaTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim