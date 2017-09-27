S-400'lerin teslim tarihi belli oldu

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, teslimatın minimum iki yılda başlayacağını söyledi.

Teslimat takviminin öne çekilmesi için Rus firmayla görüşmelerin devam ettiğini belirten Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, "Tam bir zaman vermek istemiyorum ama minimum iki yilda teslimat başlayacak" dedi.

Rusya ile imzalanacak yaklaşık 2.5 milyar dolarlık anlaşma çerçevesinde Türkiye, toplam 4 adet S-400 hava savunma sistemi alacak. İlk iki sistem doğrudan alım yoluyla temin edilecek. Teslimatın ardından S-400'ler Türk hava sahasını balistik füzeler, uçaklar ve insansız hava araçlarına karşı koruyacak.

Ancak NATO üyesi olan Türkiye, S-400'leri NATO hava savunma sistemine entegre edemeyecek, sistem bağımsız çalışacak.

HABER MERKEZİ