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S-400 takıntıları bitmek bilmiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi almasıyla ilgili açıklamalarda bulundu

10 Temmuz 2018 Salı 17:19
S-400 takıntıları bitmek bilmiyor

NATO üyelerinin alacakları silahlara kendilerinin karar verebileceğini söyleyen Stoltenberg ancak ittifak içerisinde kullanılan silahların birbirine operasyonel bakımdan uyumlu olmasının önemli olduğunu işaret etti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg bir Rus haber ajansına verdiği röportajda, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi satın alması hakkında, "İttifak üyeleri hangi silahları satın alacaklarına kendileri karar verme hakkına sahip.

NATO için önemli olansa müttefikler tarafından satın alınan silahların birbirine uyumlu olması"  ifadelerini kullandı. "Zira bu, görev ve operasyonlar sırasında NATO için kilit bir mesele" diye devam eden Stoltenberg şunları söyledi: "Çoğu zaman müttefikler, NATO üyesi diğer ülkelerden askeri teçhizat alıyor. Çünkü bu, ittifakın operasyonel uyumluluğunu ve bunun bir neticesi olarak da güvenliğimizi güçlendiriyor." Stoltenberg'in Rus basınına verdiği röportaj, 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenecek NATO zirvesinden hemen öncesinde yayımladı.

Brüksel'deki zirvenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Helsinki'de ilk defa geniş kapsamlı ikili bir görüşme yapması planlanıyor.
DIŞ HABERLER

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