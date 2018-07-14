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Saldırıya tepkiler sürüyor

Türk Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da seçim mitinginde meydana gelen terör eylemini lanetledi ve Pakistan halkına başsağlığı dilediğinde bulundu

14 Temmuz 2018 Cumartesi 16:01
Saldırıya tepkiler sürüyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Belucistan eyaletinin Mastung ilçesinde düzenlenen seçim mitinginde meydana gelen saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Suudi Arabistan, Mısır, ve Bahreyn, Pakistan'da iki seçim mitinginde düzenlenen ve 132 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pakistan'da iki seçim mitinginde yapılan saldırıların kınandığı belirtilerek, "Terörizm ve aşırılığa karşı Pakistan'la dayanışma içerisinde olduğumuzu yineliyoruz." ifadesine yer verildi. Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralananlar için acil şifa dileklerinde bulunuldu.

Mısır hükümeti ve halkının, terör olgusuyla mücadelede Pakistan hükümeti ile halkının yanında yer aldığı vurgulanan açıklamada, terörle mücadelede yürütülen uluslararası çabaların sürdürülmesi çağrısı yapıldı. Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da şiddet, terör ve aşırılığın her türlüsünün kesin bir dille reddedildiği belirtilerek, Pakistan'a ve terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara ise acil şifa temennisinde bulunuldu. Pakistan'da iki mitingde yaşanan patlamalarda aralarında milletvekili adayı Navabzade Siraj Raisani'nin de olduğu 132 kişi ölmüş, 230'dan fazla kişi de yaralanmıştı.
AA

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