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Saldırmak için bahane: Kimyasal silah

Suriyeli vekil Amar Esad, kimyasal silahın Batı’nın Arap ülkelerine saldırmak için kullandığı bir bahane olduğunu belirtti

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Saldırmak için bahane: Kimyasal silah

Esad, “Kimyasal silah, Batı’nın Arap ülkelerine saldırmak için kullandığı bir bahane. Suriye’deki kimyasal silahla ilgili bugünkü hikaye de ABD’nin Irak’a saldırmak için kimyasal silahı bahane olarak kullandığı 2003 olaylarını tekrarlıyor. Bu bahane sayesinde Saddam Hüseyin hükümetini devirdiler” ifadelerini kullandı. Suriye ordusu ve müttefiklerinin başarılarından sonra Batı’nın kargaşa içinde olduğunu söyleyen Suriyeli vekil, halihazırda ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Rakka’da teröristlere lojistik destek verdiğini kaydederek, “Onları Suriye’den bilinmeyen bir yönde götürüyorlar” dedi. Amar Esad, yakın zamanda ABD’nin Ortadoğu’da IŞİD’e benzer yeni bir terör örgütünün varlığını ilan edeceğini söyleyerek, “IŞİD de El-Kaide’nin yerini aldı. Şimdi yeni markanın zamanı geldi” diye kaydetti. DIŞ HABERLER

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