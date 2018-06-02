Salgın hastalıklar korkutuyor

Bu salgın hastalıklar dünya coğrafyasının birçok farklı bölgesinde farklı zamanlarda patlak verebildiği ve hızla yayılabildiği için coğrafi sınır kavramını da ortadan kaldırıyor. Bir taraftan savaş ve krizlerle diğer taraftan yoksulluk ve hijyen sorunlarıyla mücadele eden Yemen, bir yılı aşkın süredir kolera ve difteri salgınını yenebilmek için seferber olmuş durumda.

Son bir yılda kolera yüzünden yaklaşık 2 bin 200, difteri yüzünden de 100'e yakın kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 1 milyona yakın kişi savaş bölgelerinde, ciddi ilaç sıkıntısı ve hijyen sorunlarının baş gösterdiği kamplarda yaşama tutunmaya çalışıyor. Siyasi istikrarsızlığın ve çatışmaların devam ettiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde (KDC) de son bir ayda Ebola salgınından ölenlerin sayısı artış gösterdi.

Tedavisi bulunmayan bu salgın hastalığın kırsaldan şehir merkezlerine doğru ilerlediği bildiriliyor. Salgın 30'dan fazla kişinin ölümüne neden olurken, enfekte olmuş hastalar da halen karantina altında tutuluyor. Uzmanlar salgın hastalıkların hijyen koşullarının kötülüğü ve ilaç eksikliği yüzünden özellikle savaş ve kriz bölgelerinde daha ciddi sonuçlara sebebiyet verdiğini vurguluyor.

AA