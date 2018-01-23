Salih Müslim Rum gibi konuştu

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin bir süre yöneticiliğini yapan Salih Müslim Euronews'e konuştu.

"Rusya Suriye’ye ilk girdiğinde ülkenin toprak bütünlüğünü korumak için girdiğini ve ülkeye yönelik herhangi bir saldırı olursa buna karşı çıkmak için geldiğini söyledi" diyen Salih Müslim, "Bugün Rusya’nın bu iddiasını tamamen bıraktığını görüyoruz. Baktığımızda Rusya herşeyi Türkiye’ye bıraktı. Rusya’nın bu operasyonla ilgili söylemlerine baktığımızda da Türkiye’ninkiyle benzer olduğu görülüyor. Yeşil ışığın ötesinde başka şeyler var" şeklinde konuştu.

Müslim şunları söyledi: "Türkiye girdiği hiçbir yerden çekilmedi. 1974’den beri Kıbrıs’ta 1992’den beri Güney Kürdistan’da yerleşmiştir. Kılık değiştirebilir ama oradan çıkmaz. Erdoğan’da Misak-ı Milli’den bahsediyor öyle görülüyor ki Musul’a Kerkük’e kadar gidecekler."

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