Şam'da mühimmat deposu patladı

Suriye resmi haber ajansı SANA patlamaların İsrail tarafından gerçekleştirilen bir saldırı sonucu meydana geldiği iddialarını reddederek, üsteki bir elektrik arızası nedeniyle mühimmat deposunda patlama gerçekleştiğini duyurdu. Şam yakınlarındaki El Mazze hava üssündeki mühimmat depolarında patlamalar yaşandığı duyuldu. Suriye hükümetine yakın kaynaklar, El Mazze hava üssündeki patlamaların füze saldırısından kaynaklandığını bildirdi.

Suriye yönetiminden bir kaynak, El Mezze hava üssünün vurulmadığını ancak bölgeye yönelik yapılan roket saldırısı nedeniyle hava üssünde bulunan mühimmat depolarında patlamalar yaşandığını, saldırıların Suriye hava savunması tarafından püskürtüldüğünü kaydetti. Times of Israel gazetesi, saldırıların İsrail uçakları tarafından düzenlendiğini ileri sürdü.

Suriye resmi haber ajansı SANA ise El Mazze hava üssündeki patlamaların İsrail tarafından gerçekleştirilen bir saldırı sonucu meydana geldiği iddialarını reddederek, üsteki bir elektrik arızası nedeniyle mühimmat deposunda patlama gerçekleştiğini duyurdu.

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