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Şam ve Ankara'dan ortak tavır

2011 yılından bu yana devam Suriye iç savaşında konjonktür Türkiye ile Suriye'yi yan yana durma noktasına kadar getirdi. Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda aynı görüşe sahip Şam ve Ankara'nın PKK/PYD konusundaki tavrı da ortak.

19 Aralık 2017 Salı 15:55
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Şam ve Ankara'dan ortak tavır

ORHAN DEDE/İSTANBUL

DEAŞ işgalindeki toprakları kurtaran Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye'nin de tepki gösterdiği terör örgütü PYD/PKK'yı vatan haini olarak niteledi.

18 Aralık'ta başkent Şam'da basın mensuplarına açıklama yapan Suriye lideri Esad, "Başta ABD olmak üzere yabancı bir ülkenin çıkarına hizmet edenler, vatan hainidir" dedi.

Halihazırda yaklaşık 185 bin kilometrekareyi kaplayan Suriye topraklarının yüzde 23'ünü PYD/PKK işgal ediyor. 2011 yılından bu yana devam Suriye iç savaşında gelinen noktada Türkiye ile Suriye, pek çok konuda aynı tezleri seslendiriyor.

Her iki ülke de Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda aynı görüşe sahip. Şam ve Ankara'nın PKK/PYD konusundaki tavrı da ortak. Suriye'de barışın sağlanması da Türkiye ve Suriye için olmazsa olmaz şartlardan biri.

Daha başka ortak noktaları da olan Türkiye ve Suriye, adeta fiili müttefik gibi görünüyorlar. Ancak 6 yıldır devam eden kriz her iki ülkeyi de zıt kutuplara sürüklemiş durumda. Gelişmeler her iki ülkenin de diplomasi kapısından girerek fiili müttefikliği, resmi müttefikliğe dönüştürmesinin zamanının geldiğini gösteriyor.

Anahtar Kelimeler:
SuriyeŞamAnkaraEsadPydPKKTürkiye
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