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Saraybosna'da hüzünlü anma

Bosna Savaşı (1992-1995) sırasında Sırp birliklerinin 28 Ağustos 1995'te başkent Saraybosna'daki pazar yerine gerçekleştirdiği havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi düzenlenen törenle anıldı

28 Ağustos 2018 Salı 16:56
Saraybosna'da hüzünlü anma

Saraybosna Kantonu (KS) Meclis Başkanı Ana Babic, törende yaptığı açıklamada, Bosna'daki savaşta hayatını kaybedenler anısına düzenlenen törenlerde sessiz kalmanın aslında en iyi cevap olduğunu söyledi. Bosna Savaşı'nın Sivil Mağdurları Birliği Başkanı Senida Karovic de 23. yıl önce bugün gerçekleştirilen katliamın ardından NATO'nun Sırp güçlerine karşı atağa geçtiğini anımsatarak, "Saraybosna'da yaşananları unutmamalıyız" dedi.

Saraybosna'da Öldürülen Çocukların Ebeveynleri Derneği Başkanı Fikret Grabovica ise 23 yıl önce bugün yapılan katliamda 3 çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Sırplar, Srebrenitsa'da olduğu gibi burada da soykırım yapmak istedi" diye konuştu. Savaş sırasında, 44 ay boyunca kuşatma altında tutulan Saraybosna'da, 2 bine yakını çocuk olmak üzere 11 bin 541 kişi katledilmişti. Pazar yerinde, katledilen 43 kişinin yer aldığı bir anıt bulunuyor.
AA

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