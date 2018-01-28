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Sarraf ortaya çıktı

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde yaklaşık iki yıldır yargılanan daha sonrada itirafçı olup, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Rıza Sarraf aylar sonra başka bir cezaevinde ortaya çıktı.

28 Ocak 2018 Pazar 11:33
Sarraf ortaya çıktı

Sarraf, Manhattan’daki federal tutuk ve cezaevi (MCC) de kaldığı sürede koğuş arkadaşı Faozi tarafından mahkemeye verilmişti. Jaber, Sarraf’ın kendisine cinsel taciz ve tecavüz ettiği iddiasıyla şikayetçi olup dava açmıştı.

Sarraf, kendisine tecavüz ve cinsel istismar iddialarıyla yapılan suçlamalarla ilgili noter huzurunda tebligatı 19 Ocak’ta New York’un Westchester bölge hapishanesinde aldığı ortaya çıktı.

Sarraf’ın uzun bir süre cezaevi yerine FBI tarafından özel bir korunaklı yerde tutulduğu iddia edilmişti. Tanıklığı sırasında savcılık, Sarraf’ ın nerede tutulduğuyla ilgili soruları yanıtlamamıştı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
SarrafZerrabİranABDHalkbankAtilla Davası
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