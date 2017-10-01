Savaş baltaları gömülüyor

Kolombiya'nın son aktif silahlı gerilla örgütü ELN ile hükümet arasındaki ateşkesin 9 Ocak'a kadar sürmesi kararlaştırıldı. Ateşkes anlaşması Kolombiya'nın sürekli barışa kavuşması umudunu artırdı. Bogota yönetimi ile gerilla örgütü ELN eylül ayı başlarında 100 günlük ateşkesin 1 Ekim'de yürürlüğe girmesi hususunda anlaşmışlardı. Kolombiya'nın en büyük silahlı terör örgütü FARC, 2016'da 50 yıldır süren silahlı mücadeleye son vererek hükümetle barış anlaşması imzalamıştı.



Kolombiya Devlet başkanı Juan Manuel Santos, ELN örgütüyle kararlaştırılan ateşkesin uzatılacağını umduğunu söyledi. Bogota yönetimi ile ELN arasındaki barış görüşmeleri şubat ayında Ekvador'un başkenti Quito'da başlatılmıştı.



Quito'daki görüşmelere gözlemci sıfatıyla eşlik eden Almanya, Hollanda, İtalya, İsveç ve İsviçre ateşkes anlaşmasına varılması dolayısıyla yayınladıkları kutlama mesajlarında Kolombiya'nın iç barış yolunda sağladığı ilerlemeden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "ateşkesin öncelikle sivil halkı huzura kavuşturacak olmasının umulduğunu" söyledi.

340 bin cana mal oldu

Kolombiya hükümetinin heyet başkanı Juan Camilo Restrepo ateşkes döneminde, ELN tarafından kaçırılanların serbest bırakılmasını sağlamaya çalışacaklarını duyurdu. ELN'nin elinde en az 14 rehinenin bulunduğu tahmin ediliyor. Restrepo, "ELN ile Kolombiya hükümeti arasındaki barış süreci ateşkesin yürürlüğe girmesiyle başlamış oluyor. Diyaloğun sürdürülmesi kalıcı barışa kavuşma çabalarının başarı şansını artıracaktır” dedi.



ELN ile hükümet arasındaki görüşmeler üç yıl önce başlamıştı. On bin militanı bulunan FARC Kolombiya'nın fakir kırsal kesimlerinde faaliyet gösterirken, ELN Küba devrimini ve Marksizm'i düstur edinmişti. Hükümetin tahminlerine göre ELN'nin bin 500 silahlı mensubu bulunuyor.



Kolombiya hükümeti, asiler ve "ölüm süvarileri" olarak adlandırılan silahlı gruplar arasındaki ihtilaf 1960'lı yıllarda toprak anlaşmazlığı ve sosyal adaletsizlik yüzünden patlak vermişti. İç savaş benzeri çatışmalar sırasında en az 340 bin kişi ölmüş, 7 milyon Kolombiyalı da topraklarından sürülmüştü.

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