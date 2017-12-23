Savaş bitti mültecilik bitmedi

Bosna Hersek'in farklı bölgelerinde bugün de varlığını sürdüren 121 mülteci yerleşkesinden biri de Tesanj'ın Bukva kasabasındaki "Vila" isimli yerleşke. 1992-1995 yılları arasında savaş devam ederken kurulan bu mülteci yerleşkeleri, kanlı savaşın karanlık hatıralarını bugün de üzerinde taşıyor.

Ülkenin muhtelif noktalarında bulunan benzer yerleşkelerde, hala 7 binden fazla Bosna Hersekli bulunuyor. Vila mülteci yerleşkesinde yaşayanların büyük çoğunluğu, Doboj ve Teslic şehirlerinden Sırp tehdidi nedeniyle evlerini terk etmiş ve Tesanj'a sığınmış insanlardan oluşuyor.

Kış aylarının gelmesiyle şartların daha da zorlaştığı yerleşkede, "kendi vatanlarında mülteci" konumunda olan Bosna Hersekliler, atıl durumdaki evlerde zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor.

15 ailenin yoksul bir yaşam sürdürdüğü yerleşkedeki insanların bir kısmı da kendilerine yaklaşık yarım saat mesafedeki eski evlerine geri dönememenin burukluğunu yaşıyor. Yerleşkedeki bu ailelerin evleri, bugün ülkedeki iki entitiden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) sınırları içinde kalıyor.

17 yıldır Vila yerleşkesinde yaşayan Zeyna Kamaric, yaptığı açıklamada, savaşın kendisini buraya sığınmak zorunda bıraktığını belirterek, Teslic şehrinde bulunan evinin ve topraklarının savaşta Sırplar tarafından elinden aldığını söyledi.

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