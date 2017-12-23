Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104

Savaş bitti mültecilik bitmedi

Bosna Hersek'in Tesanj şehrinde kötü şartlarda yaşamlarını devam ettiren "yerli" mülteciler, savaşın sona ermesinin ardından 22 yıl geçmiş olsa da mülteci olarak yaşamaya devam ediyor.

23 Aralık 2017 Cumartesi 17:55
20 Okunma
Savaş bitti mültecilik bitmedi

Bosna Hersek'in farklı bölgelerinde bugün de varlığını sürdüren 121 mülteci yerleşkesinden biri de Tesanj'ın Bukva kasabasındaki "Vila" isimli yerleşke. 1992-1995 yılları arasında savaş devam ederken kurulan bu mülteci yerleşkeleri, kanlı savaşın karanlık hatıralarını bugün de üzerinde taşıyor.

Ülkenin muhtelif noktalarında bulunan benzer yerleşkelerde, hala 7 binden fazla Bosna Hersekli bulunuyor. Vila mülteci yerleşkesinde yaşayanların büyük çoğunluğu, Doboj ve Teslic şehirlerinden Sırp tehdidi nedeniyle evlerini terk etmiş ve Tesanj'a sığınmış insanlardan oluşuyor.

Kış aylarının gelmesiyle şartların daha da zorlaştığı yerleşkede, "kendi vatanlarında mülteci" konumunda olan Bosna Hersekliler, atıl durumdaki evlerde zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor.

15 ailenin yoksul bir yaşam sürdürdüğü yerleşkedeki insanların bir kısmı da kendilerine yaklaşık yarım saat mesafedeki eski evlerine geri dönememenin burukluğunu yaşıyor. Yerleşkedeki bu ailelerin evleri, bugün ülkedeki iki entitiden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) sınırları içinde kalıyor.

 17 yıldır Vila yerleşkesinde yaşayan Zeyna Kamaric, yaptığı açıklamada, savaşın kendisini buraya sığınmak zorunda bıraktığını belirterek, Teslic şehrinde bulunan evinin ve topraklarının savaşta Sırplar tarafından elinden aldığını söyledi.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
Bosna HersekMülteciMüslüman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail UNESCO'dan çekilecek
İsrail UNESCO'dan çekilecek
ABD'den Ukrayna hamlesi
ABD'den Ukrayna hamlesi
Çin'den bağımsız Filistin'e destek
Çin'den bağımsız Filistin'e destek
Danimarka'da cami sayısı arttı
Danimarka'da cami sayısı arttı
Suud'dan Abbas'a Erdoğan baskısı!
Suud'dan Abbas'a Erdoğan baskısı!
UNICEF'in yeni başkanı Fore oldu
UNICEF'in yeni başkanı Fore oldu
'ABD'den, başka Kudüs hamleleri de gelebilir'
'ABD'den, başka Kudüs hamleleri de gelebilir'
Soçi'de PYD olacak mı sorusuna Rusya'dan cevap!
Soçi'de PYD olacak mı sorusuna Rusya'dan cevap!
Çiftlik Bank'a suç duyurusu
Çiftlik Bank'a suç duyurusu

banner131

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim