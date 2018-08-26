Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
90186
ALTIN
232.943
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7218
EURO
6.9689

Savaş çığırtkanı yaşamını yitirdi

ABD'de bir dönem başkan adayı olarak Barack Obama'ya karşı yarışan ayrıca Irak ve Suriye savaşlarını destekleyen John McCain 81 yaşında kanserden hayatını kaybetti

26 Ağustos 2018 Pazar 15:53
Savaş çığırtkanı yaşamını yitirdi

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen siyasetçilerinden olan ve partisinin bir dönem başkan adayı olarak Barack Obama'ya karşı yarışan Senatör John McCain, Cumartesi günü 81 yaşında hayatını kaybetti. McCain, Temmuz 2017'de beyin tümörü teşhisi konulmasından sonra kanser tedavisi görmeye başlamıştı. Cuma günü ailesi, McCain'in kanser tedavisine son verilmesini istediğini ve ailesiyle vakit geçirmek istediğini açıklamıştı.

Ailesi, McCain'in Cumartesi günü hayatını kaybettiğini duyurdu. Başkan adaylığı döneminde McCain'e karşı yarışıp ABD Başkanı olan Demokrat Barack Obama, taziye mesajında 'McCain ile tüm farklılıklarına rağmen, Amerikalı ve göçmen nesillerin mücadele ettiği, savunduğu ve uğruna kayıplar verdiği ortak bir bağlılıkları' olduğunu söyledi. Eski Başkan Yardımcısı ve McCain'in uzun dönem arkadaşı ve siyasi rakibi olan Joe Biden da "McCain'in Amerika üzerindeki etkisi sona ermedi" dedi.

Vietnam’da savaş esiri oldu

Eski bir donanma pilotu olan McCain, Temmuz 1967'de ölümden dönmüştü. Bulunduğu geminin yakıt tankı yanında patlayan bir bomba sonucu çıkan yangın, gemideki 134 kişinin ölümüne yol açmıştı. Bundan 3 ay sonra McCain'in uçağı Vietnam’ın başkenti Hanoi'de vurulmuş, 1973'e kadar savaş esiri olarak tutulmuştu.

1973'te serbest bırakıldıktan sonra ülkesine döndü ve erken emeklilik teklifini reddederek 1981'e kadar donanmanın Senato irtibat subayı olarak çalıştı. O yıl Arizona'ya taşınan McCain burada siyasi kariyerine başladı ve 1982'deki seçimde eyaleti Senato'da temsil etme hakkını kazandı.

Irak ve Suriye savaşını destekledi

Irak Savaşı'nın en büyük destekçilerinden biri olan McCain, ülkeye gönderilen asker sayısının artırılmasını da istiyordu. Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı olarak dış politika ve askeri politikalar konusunda şahin tutumuyla bilinen McCain, Obama'ya karşı yarıştığı dönemde askeri konulardaki uzmanlığının rakibinden çok daha fazla olduğunu, bu nedenle daha iyi bir başkomutan olacağını söylüyordu.McCain ayrıca Suriye'deki silahlı grupları Esad’a karşı da destekliyordu.

2013 yılında Amerikan medyasına konuşan bir muhalif lider, McCain'in Türkiye - Suriye sınırını geçerek bölgedeki silahlı gruplarla görüştüğünü söylemişti.McCain'in bu ziyaretinden fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından Suriye hükümeti, McCain'i ülkeye yasa dışı yollardan girerek yasaları ihlal etmekle suçlamıştı.
DIŞ HABERLER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail polisinden çocuklara bile rahat yok
İsrail polisinden çocuklara bile rahat yok
İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya baskın
İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya baskın
İran'da deprem can aldı
İran'da deprem can aldı
Kiliseler kapılarına kilit vuruyor
Kiliseler kapılarına kilit vuruyor
137 göçmene izin çıktı
137 göçmene izin çıktı
ABD bölgedeki 'en gerici rejimleri' destekliyor
ABD bölgedeki 'en gerici rejimleri' destekliyor
Trump kendi bakanıyla kavgaya tutuştu
Trump kendi bakanıyla kavgaya tutuştu
Filistin direniyor İsrail öldürüyor
Filistin direniyor İsrail öldürüyor
Merkel gözünü Azerbaycan'a dikti
Merkel gözünü Azerbaycan'a dikti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim