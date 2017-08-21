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Savaş gemisi tankerle çarpıştı

Amerika Birleşik Devletleri'ne ait güdümlü füze taşıyıcı tipi destroyeri USS John S. McCain, Singapur açıklarında Malezya karasularında Liberya bandıralı bir petrol tankeri ile çarpıştı

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Savaş gemisi tankerle çarpıştı

Çarpışma esnasında denize düşen 10 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları sürerken, yaralanan beş denizcinin dördü helikopterle Singapur'a götürülerek burada tedavi altına alındı. Diğer denizcinin ise ek tedaviye ihtiyacı bulunmuyor. Arama kurtarma çalışmalarında ABD donanma unsurlarına Singapur gemileri, helikopterler ve römorkörler eşlik ediyor. ABD Donanması, destroyerin iskele tarafında hasar olduğu açıkladı. Liberya bandıralı Alnic MC tankeri mürettebatı da geminin vanalarında küçük bir hasar oluştuğunu ancak herhangi bir petrol sızıntısı olmadığını söyledi. Tankerde yaralanan olmadı. ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan yayınladığı mesajında kazadan dolayı kaygılarını dile getirdi. Başkan, "Düşüncelerimiz ve dualarımız USS John McCain'deki ABD Donanması denizcileriyle ve kurtarma çalışmaları devam ediyor" ifadesini kullandı. DIŞ HABERLER

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