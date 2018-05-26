'Savaşı sevmeyiz ama iyi savaşırız'

25 Mayıs 2000 tarihi, siyonist İsrail rejiminin Lübnan halkının direnişi karşısında Güney Lübnan topraklarında işgal ettiği bölgelerden geri çekilmek zorunda kaldığı tarihtir. Bu gün 'Direniş Bayramı ve Özgürleştirme' olarak anılıyor. Nasrallah, 25 Mayıs tarihinin yıldönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada, Lübnan Hizbullah güçlerinin 1982 ila 2000 yılları arasında hem insan gücü hem de teçhizat bakımından çok sınırlı olduğunu belirterek, ''Ama direniş güçleri zafere layık olduklarını gösterdiler ve siyonist düşman karşısında zafer tecrübesi onlara bir güven vermiştir' dedi.

Amerika ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin Hizbullah aleyhinde yaptırımlarına da işaretle, 'Yaptırımlardan hedef, Lübnan halkını direnişten soğutmak ve uzaklaştırmaktır ama Amerika ve müttefiklerinin bu oyunu bozulmuştur' diyen Lübnan Hizbullah hareketi genel sekreteri Nasrallah, Amerika'nın İran'a yönelik baskılarının asıl sebebinin de İran'ın, Lübnan ve bölgede direnişin asıl hamisi olması olduğunu söyledi.

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