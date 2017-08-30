Savaşın 7 bin kurbanı hala aranıyor

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü, savaşın ardından ülke genelinde tespit edilen 550 toplu mezarda 25 bin kurbanın bedenlerine ulaşıldığını, 7 bine yakının ise hala arandığını açıkladı. Dünya Kayıp Kişiler Günü dolayısıyla AA muhabirine açıklamada bulunan Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü Sözcüsü Lejla Cengic, enstitüye yapılan toplu mezar ihbarlarının yerinde yapılan incelemelerle değerlendirildiğini belirterek, "İşimizin zorlaştığı bir aşamaya geldik. Ülkemizde yüzlerce toplu mezar daha bulunuyor, ancak ihbarların sayısı gün geçtikçe azalıyor." dedi. Savaşta kaybolanların dörtte üçünün bulunduğunu söyleyen Cengic, "Dünyada, silahlı çatışmanın ardından böyle sonuçların elde edildiği başka bir ülke yok.

Bu konuda en başarılı ülke Bosna Hersek'tir." diye konuştu. Süreç ne kadar hızlı olursa olsun, bunun, kayıp kişilerin aileleri için yeterli olmadığını vurgulayan Cengic, 98 kurbanın bedenlerini bulmayı umdukları Koricanske kayalıkları yakınlarında bulunan toplu mezarın yerinin tespit edildiğini ve kısa süre içinde burada da çalışmaların başlatılacağını söyledi.

Bosna Hersek genelinde bugüne kadar tespit edilen 550 toplu mezarda bulunan bedenlerin birçoğunun tam olmadığını söyledi. Cengic, "Bu, cesetlerin gizlenmeye, bazı durumlarda ise tamamen yok edilmeye çalışıldığının göstergesidir.

Buradaki amaç cesetlere hiçbir zaman ulaşılamaması, işlenen suçların asla kanıtlanamamasıdır. Bu, yaşananların inkâr edildiğinin ispatıdır." dedi. AA