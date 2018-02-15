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Savaşların en büyük mağduru çocuklar

2010 yılından bu yana, dünya genelinde çocuk yaralanma ve ölüm oranlarında yaklaşık yüzde 300 artış olduğu ortaya çıktı. Çatışma bölgelerinde yaşayan çocuk sayısı, 28 yılda yüzde 75 artarak 357 milyona yükseldi

15 Şubat 2018 Perşembe 15:15
Savaşların en büyük mağduru çocuklar

Save the Children (Çocukları Kurtarın) örgütü tarafından yayımlanan "Savaşın Çocuklar Üzerindeki Etkisi: Çatışma Bölgelerinde Bulunan Çocuklara Karşı Şiddeti Durdurma Zamanı" başlıklı rapor, dünyada her 6 çocuktan birinin savaş ya da çatışma bölgelerinde yaşadığını gözler önüne serdi.

Çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşayan çocuk sayısının 1990'ların başından bu yana yüzde 75 artışla 357 milyona yükseldiğine işaret edilen raporda bu çocuklardan 165 milyonunun "yoğun çatışma bölgelerinde" yaşadığı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da onaylanan raporda, 2010 yılından bu yana, çocuk yaralanma ve ölüm oranlarında yaklaşık yüzde 300 artış olduğuna dikkat çekildi.

Suriye, Afganistan ve Somali'nin çocuklar için en tehlikeli yerler olduğunun altı çizilen raporda, Orta Doğu’da yaşayan her 5 çocuktan 2'sinin, Afrika’da ise her 5 çocuktan birinin çatışmaların yaşandığı bölgelerin 50 kilometre civarında yaşadığı kaydedildi.

2017 yılı verileri henüz tamamlanmadığı için rapora Myanmar'da Arakanlı Müslüman çocukların yaşadığı dram, sonuçlara tam olarak yansıtılmadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Savaşçocuk
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