Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
90186
ALTIN
234.195
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7693
EURO
6.9689

Savunma alanında milli paralarla ticaret

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, savunma alanında ulusal para birimleriyle alışveriş için ilk adayların Türkiye, Çin ve Hindistan olabileceğini söyledi.

24 Ağustos 2018 Cuma 15:50
Savunma alanında milli paralarla ticaret

Rus basınına konuşan Şugayev, Rusya'nın Türkiye, Çin ve Hindistan'la büyük ticaret hacmine sahip olduğunu belirterek, "Bu ülkeler savunma sözleşmelerini ulusal para birimleriyle ödemenin potansiyel ilk adayları" dedi.

Şugayev, büyük ticaret hacminin bulunduğu ülkelerle ulusal para birimlerine geçişin daha kolay olacağını da ifade etti.

Şugayev, daha önce Rusya'nın savunma sözleşmelerinde dolardan vazgeçip vazgeçmeyeceği sorusuna "Nelerden vazgeçeceğimiz ve nelerden vazgeçmeyeceğimizi hayat gösterecek" yanıtını vermişti.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
Milli ParaSavunmaRusyaTürkiyeÇinHindistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni başbakan Morrison oldu
Yeni başbakan Morrison oldu
Pakistan ABD'yi yalanladı
Pakistan ABD'yi yalanladı
Hazar Denizi kuruyabilir
Hazar Denizi kuruyabilir
Merkel'den Kafkasya turu
Merkel'den Kafkasya turu
ABD ile Çin arasında ticaret savaşı tam gaz
ABD ile Çin arasında ticaret savaşı tam gaz
Myanmar'da zulüm sürüyor
Myanmar'da zulüm sürüyor
Venezuela'da 7.3'lük deprem
Venezuela'da 7.3'lük deprem
Bahreyn'den Katar Misillemesi!
Bahreyn'den Katar Misillemesi!
Ezandan rahatsız olan kadına hapis cezası
Ezandan rahatsız olan kadına hapis cezası
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim