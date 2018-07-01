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Seçim sandıklarına bombalı saldırı

Irak'ın Kerkük kentinde seçim sandıklarının yer aldığı depoya bombalı saldırı düzenlendi. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Kerkük Ofisi, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda herhangi bir sandığın zarar görmediğini açıkladı

01 Temmuz 2018 Pazar 16:54
Seçim sandıklarına bombalı saldırı

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Kerkük Ofisi, kentteki seçim sandıklarının bulunduğu depoya düzenlenen bombalı saldırıda herhangi bir sandığın zarar görmediğini belirtti. Irak Türkmen Cephesi, saldırının oyların elle sayılmasını engellemek isteyenler tarafından planlı bir şekilde yapıldığı görüşünde. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Kerkük Ofisi Sözcüsü Abdulbasit Derveş, düzenlediği basın toplantısında, saldırı sonucu seçim komisyonunda çalışan iki memurun yaralandığını, genel seçimlerde kullanılan oyların muhafaza edildiği sandıklara ise hiçbir zarar gelmediğini söyledi.

Saldırının ardından Kerkük Valisi Rakan Said de bir açıklama yaptı. Said, seçim komisyonundan oy sandıklarının daha güvenli bir yere taşınmasını, elle sayım işleminin de en kısa sürede başlamasını talep etti. Said, bombalı saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiğini, aralarında sivillerin de olduğu 19 kişinin ise yaralandığını aktardı. Vali Said, bombalı araçla sandıkların muhafaza edildiği depoya yönelmek isteyen intihar eylemcisinin güvenlik güçlerince engellendiğini de dile getirdi.

'Saldırı, önceki olayın bir uzantısıdır'

Irak Türkmen Cephesi'ne (ITC) göre, saldırının arkasında oyların elle sayılmasının önüne geçmek isteyenler var. ITC'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Seçim sandıklarının muhafaza edildiği depoya yönelik saldırı oyların elle sayılmasını engellemek isteyenler tarafından işlenen planlı bir suçtur. Saldırı, Bağdat'ta geçen ay sandık depolarının ateş verilmesi olayının bir uzantısıdır.

Seçim Komisyonu, sandıklardaki tüm oyların elle sayılmasından sorumludur. Irak merkezi hükümeti de meydana gelen tehditlerden dolayı, kentteki güvenlik görevlisi sayısını artırmalıdır."

Kerkük kentinin Bağdat Yolu semtinde oy sandıklarının yer aldığı depoya dün sabah erken saatlerde bombalı araçla intihar saldırısı düzenlenmiş, ilk belirlemelerde 4'ü sivil, 15'i güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 19 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere, özellikle Kerkük ve diğer kuzey bölgelerinde hile iddiaları gölge düşürmüştü. Irak meclisi şaibe iddiaları üzerine oyların yeniden elle sayılmasına karar vermişti.

Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 6 ölü

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentinde düzenlediği saldırıda, Haşdi Aşair (Sünni aşiret güçleri) mensubu 6 milis öldü, 4 milis yaralandı. Kerkük'te görevli Yüzbaşı Hamdi el-Ubeydi, yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı teröristlerin kentin güneybatısındaki Havice ilçesinde devriye gezen Haşdi Aşair mensuplarına pusu kurarak saldırı düzenlediğini söyledi.

Ubeydi, teröristlerin önceki gece geç saatlerde gerçekleştirdiği saldırıda 6 milisin hayatını kaybettiğini, 4'ünün ise yaralandığını aktardı. Öte yandan Salahaddin-Diyala kara yolu üzerinde mayın patlaması sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Salahaddin vilayetinde görevli Albay Numan el-Cuburi, Salahaddin-Diyala kara yolu üzerinde tuzaklanan mayının bir aracın geçişi sırasında infilak ettiğini ifade etti. Cuburi, araçta bulunan 1 sivilin yaşamını yitirdiğini, 1 sivilin yaralandığını kaydetti.  
AA

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