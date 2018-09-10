Seçim sonuçları kafa kafaya

İsveç'te pazar günkü genel ve yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, sağ ve sol partilerin toplam oy oranlarında yakınlık göze çarparken yeni hükümetin nasıl kurulacağına ilişkin belirsizlik ortaya çıktı.

Ülkede 7,5 milyon seçmenin sandık başına gittiği seçimlerde Başbakan Stefan Löfven liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (S), tarihinin en kötü seçim sonucuyla karşılaşsa da oyların yüzde 28,4'ünü alarak birinci parti özelliğini korudu. İsveç devlet televizyonu SVT'nin yayımladığı resmi olmayan rakamlara göre, sandıkların yüzde 99'u açıldı. Bu sonuçlara göre sol bloktan Sosyal Demokrat Partisi yüzde 28,4, bloktaki diğer partiler Yeşiller ve Çevre Partisi yüzde 4,2, Sol Parti ise yüzde 8 oy elde etti.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti oyların yüzde 19,8'ini alırken bloktaki Liberal Parti yüzde 5,5, Merkez Partisi yüzde 8,6 ve Hristiyan Demokrat Partisi yüzde 6,4 oy topladı. Seçimde aşırı sağ görüşlü İsveç Demokratlar Partisinin (SD) oy oranının yüzde 17,6'ya kadar yükselmesi dikkati çekti. 2014 seçimlerinde yüzde 12'lik oy oranı ile ülkenin üçüncü partisi durumuna gelen SD, oyunu artırmayı sürdürdü.

Resmi olmayan sonuçlara göre sağ blok partiler yüzde 40,3, azınlık hükümetiyle iktidardaki sol blok partiler ise yüzde 40,6 oy aldı. 349 üyeli parlamentoda salt çoğunluk için 175 sandalyeye sahip olmak gerekirken sağ blok partileri 143 milletvekili, sol blok partileri de 144 milletvekili çıkarma hakkı kazandı. Geçen seçimlerde 22 milletvekili elde eden aşırı sağcı SD ise parlamentoda 62 sandalyenin sahibi oldu.

