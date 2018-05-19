Şehitlerin kanı planlarını bozacak

"Şehitlere Vefa Cuması" adı verilen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün sekizinci cumasında Gazze sınırında düzenlenen gösteride konuşan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, bu yürüyüşün İsrail'in 2007'den bu yana devam eden Gazze ablukasını sarstığını söyledi. Heniyye, sekiz haftadır süren gösterilerin gelip geçici sıradan birer eylem olmadığını, Filistin halkının işgale ve ablukaya "hayır" dediğini, Mescid-i Aksa'da namaz kılma talebini haykırdığını vurguladı.

Gazze sınırındaki yürüyüşlerin sonuç alınıncaya kadar sürdürüleceğine ve Hamas yöneticilerinin İsrail'in tehditlerinden korkmadığına dikkati çeken Heniyye, "Gazze sınırında akan şehitlerin kanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'yüzyılın anlaşması' planını ilan etmesinin önüne geçti." ifadesini kullandı. İsrail askerlerinin, pazartesi günü ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "yüzyılın anlaşması" olarak isimlendirilen girişimin, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor. Mısır ise bu tür iddiaları yalanlıyor. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olması ve Yahudi yerleşim yerlerinin yüzde 10'unun ilhakı gibi Filistinliler için ağır şartlar taşıyan plan, Filistinli taraflarca benimsenmemişti.

Öte yandan İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde geçen hafta İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan 2 Filistinli bu sabah şehit oldu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail kurşunlarıyla yaralanan 58 yaşındaki Muin Abdulhamid es-Sai ile 20 yaşındaki Muhammed Mazin Uleyyan bu sabah şehit oldu." ifadesine yer verildi.

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