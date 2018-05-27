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Serbest bırakılan ABD'li ülkesine döndü

Venezuela'da silah depoladığı suçlamasıyla 2 yıldır tutuklu olan ABD vatandaşı Joshua Holt ülkesine döndü

27 Mayıs 2018 Pazar 16:23
Serbest bırakılan ABD'li ülkesine döndü

İnternetten tanıştığı kızla evlenmek üzere 2016'da Venezuela'nın başkenti Caracas'a giden, kısa süre sonra silah depoladığı iddiasıyla tutuklanan Holt, serbest bırakılmasının ardından eşi Thamara Caleno ile önceki gece Washington Dulles Havaalanı'na vardı. Holt, ABD Başkanı Donald Trump tarafından da Oval Ofis'te ağırlandı.

Joshua Holt, Beyaz Saray'da Amerikalı yetkililerin kendisi için yaptıklarına minnettar olduğunu dile getirirken, Trump "Çok şey atlattın. Birçok insan dayanamazdı." ifadesini kullandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Holt'un serbest bırakılmasından ötürü Venezuela hükümetine teşekkür edildi ancak ABD'nin Nicolas Maduro rejimine yönelik politikalarının değişmediği vurgulandı.
AA

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