Şi'nin göreve devamının önü açılacak

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Devlet Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı görevi için anayasadaki iki dönemlik üst sınırın kaldırılmasını öngören yasa tasarısı parlamentoya sunulacak.

ÇKP Merkezi Komitesi tarafından hazırlanan taslak, "ülkede devlet başkanı ve devlet başkan yardımcısı iki dönemden fazla görev yapamaz." ifadesinin kaldırılmasını öngörüyor.

Ayrıntılara yer verilmeyen kısa haber, ÇKP Merkezi Komitesi'nin bugün başlayacak üç günlük genel kurul toplantıları öncesinde geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçen yıl yapılan seçimlerinde ikinci dönem için seçilmişti.