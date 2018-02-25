Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
117522
ALTIN
161.944
DOLAR
3.7875
STERLİN
5.2964
EURO
4.6596
banner138

Şi'nin göreve devamının önü açılacak

Çin Komünist Partisi (ÇKP), ülkedeki devlet başkanlığı için üst sınır olan iki dönem şartının kaldırılması teklifinde bulundu.

25 Şubat 2018 Pazar 09:51
Şi'nin göreve devamının önü açılacak

Şinhua ajansının haberine göre, Çin Devlet Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı görevi için  anayasadaki iki dönemlik üst sınırın kaldırılmasını öngören yasa tasarısı parlamentoya sunulacak.

ÇKP Merkezi Komitesi tarafından hazırlanan taslak, "ülkede devlet başkanı ve devlet başkan yardımcısı iki dönemden fazla görev yapamaz." ifadesinin kaldırılmasını öngörüyor.

Ayrıntılara yer verilmeyen kısa haber, ÇKP Merkezi Komitesi'nin bugün başlayacak üç günlük genel kurul toplantıları öncesinde geldi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçen yıl yapılan seçimlerinde ikinci dönem için seçilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Çinşi Cinping
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSG iddiası! Suriye ordusu Menbiç'e girecek'
DSG iddiası! Suriye ordusu Menbiç'e girecek'
Gizli belgenin açıklanmasına onay çıktı
Gizli belgenin açıklanmasına onay çıktı
Moskova ve Şam karşıtlığına önlem
Moskova ve Şam karşıtlığına önlem
Gazze'deki abluka bin can aldı
Gazze'deki abluka bin can aldı
Rusya'dan ABD'ye uçaklı yanıt
Rusya'dan ABD'ye uçaklı yanıt
Müslüman polis son yolculuğuna uğurlandı
Müslüman polis son yolculuğuna uğurlandı
Rus Dışişleri Kiev’i uyardı
Rus Dışişleri Kiev’i uyardı
Avustralyalı Türklerden 'TSK'ya destek
Avustralyalı Türklerden 'TSK'ya destek
Afganistan'da şok intihar saldırıları
Afganistan'da şok intihar saldırıları

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim