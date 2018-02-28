Sibirya soğukları esir aldı

Almanya'nın en yüksek dağı olan Zugspitze'de gece ısısı sıfırın altında 30,5 santigrat dereceye kadar düştü. Alman Meteoroloji Enstitüsü şimdiye kadar böyle bir soğuk ölçmemişti. Polonya, Fransa ve İtalya'da da hava buz kesti. Cuma gününden bu yana Avrupa'da en az 24 kişi donarak öldü.

Rekor soğuk hava nedeniyle Cenevre Gölü kısmen dondu. Haftanın ikinci gününde Almanya son kış mevsiminin en soğuk gecesini geçirdi. Bavyera ve Hessen eyaletlerinde termometreler eksi 17 dereceyi gösteriyordu. Hafta sonunda ısının mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

Nispeten ılık geçen Aralık ve Ocak aylarından sonra kış mevsiminin gerçek yüzünü Şubat sonlarına doğru göstermesi beklenmiyordu. Meteorolojik ilkbaharın başladığı 1 Mart'a on gün kala bastıran soğuklara rağmen kış mevsiminde Almanya'da mevsim normallerinin oldukça üzerinde ılık bir hava vardı.

Meteoroloji uzmanları 2017/18 kışını ‘ılık, bol yağışlı ve dondurucu soğukla perdesini kapatan güneşli bir mevsim' olarak tanımlıyorlar. Soğuk hava bir çok ülkede en çok evsizleri etkiledi.

Ortalama ısı 1,6 dereceyle, 1961 – 1990 arası dönemi kapsayan referans değerinin 1,4 derece üzerindeydi. Şubatın son on gününde doğu ve kuzeydoğudan gelen dondurucu hava dalgasının kış ortalaması üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı belirtiliyor.

DIŞ HABERLER