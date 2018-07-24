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Sıcaktan ölenlerin sayısı 77'ye çıktı

Japonya'da ay başından bu yana etkili aşırı sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 77'ye yükseldi

24 Temmuz 2018 Salı 14:51
Sıcaktan ölenlerin sayısı 77'ye çıktı

Kyodo ajansının, Yangın ve Afet Yönetimi Ajansına dayandırdığı haberine göre, ülke tarihinin en yüksek sıcaklığının ölçüldüğü Japonya'da 9-22 Temmuz tarihlerinde 77 kişi yaşamını yitirdi, 30 binden fazla kişi hastanelere gitti.

Japonya Meteoroloji Dairesi, ülkeyi kasıp kavuran sıcak havayı "doğal afet" ilan etti. Önceki gün başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Kugayama şehrinde 41,1 derece ölçülen hava sıcaklığı, ülke tarihinin en yüksek sıcaklık değeri olarak kayıtlara geçmişti.

Japonya'da ay başında aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinde de 222 kişi hayatını kaybetmişti.

Son Güncelleme: 24.07.2018 17:39
Anahtar Kelimeler:
JaponyaSıcaklıkAfet
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