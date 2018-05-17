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Sığınmacı sayısı artıyor

Türkiye üzerinden yasa dışı yollardan Avrupa Birliği'ne (AB) geçen sığınmacıların sayısı 2018'in ilk üç aylık döneminde ciddi artış kaydetti

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:47
Sığınmacı sayısı artıyor

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 2016 yılında AB ile Türkiye arasında mülteci geri kabul anlaşmasının imzalanmasından önceki dönemle kıyaslandığında gelen sığınmacı sayısının hâlâ daha düşük olduğu, fakat durumun "istikrarsız” olmaya devam ettiği belirtildi. AB Komisyonu'nun verilerine göre, deniz ve kara yoluyla Türkiye sınırını yasa dışı bir şekilde aşarak Birlik topraklarına geçenlerin sayısı 2017'nin ilk üç aylık dönemine oranla yüzde 100'ün üzerinde bir artış kaydetti.

6 Mayıs tarihine kadar ise bu yolla AB'ye geçen sığınmacı sayısının 15 bin 450 olduğu açıklandı. AB Komisyonu Göç Komiseri Dimitris Avramopulos, Türkiye ile imzalanan mülteci geri kabul anlaşmasının, sayıları düşürmekte yardımcı olduğunu, ancak "yapılacak daha çok işleri bulunduğunu” söyledi.

Yunan yetkili, daha fazla sınır koruma görevlisi gönderilmesini ve AB sınır güvenlik ajansı Frontex'e daha iyi donanım sağlanmasını talep etti. Avramopulos, üye ülkelerin Frontex'e görevini sürdürebilmesi ve ek görevler üstlenebilmesi için acilen daha fazla mali kaynak sağlaması gerektiğini belirtti.
DIŞ HABERLER

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