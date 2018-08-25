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Sığınmacılar açlık grevinde

Akdeniz’de kurtarılan ancak tutuldukları gemiden karaya çıkmak için günlerdir İtalyan hükümetinden izin bekleyen sığınmacılar açlık grevinini sürdürüyor

25 Ağustos 2018 Cumartesi 16:38
Sığınmacılar açlık grevinde

Sicilya limanında demirleyen bir kurtarma gemisinde tutulan ve karaya ayak basmak için dokuz gündür İtalyan hükümetinin izin vermesini bekleyen 150 sığınmacının büyük bölümünün açlık grevine başladığı açıklandı. İtalyan kanalı Sky TG24 TV, Diciotti adlı sahil güvenlik gemisindeki kadın sığınmacıların öğle yemeği yediğini ancak erkek yolcuların yemek yemeyi reddettiğini bildirdi.

İtalya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, sığınmacıların açlık grevine başlamasıyla ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Neye inanıyorlarsa yapabilirler" yorumunda bulundu. Gemidekilerin karaya çıkmasına tek bir şartla izin vereceğini duyuran İtalyan hükümeti, diğer AB ülkelerinden sığınmacıları kabul edeceğine dair taahhütte bulunmalarını istiyor.

Gemiyi ziyaret eden İtalyan politikacı Laura Boldrini ise gemideki 11 genç kadın sığınmacının durumunun endişe uyandırdığını söyledi. Boldrini, Salvini'ye tepkisini, "Bir baba olarak, onlar sizin kızınız olabilirdi. En azından genç kadınların inmesine izin verin" sözleriyle gösterdi. Sığınmacıların kaderi Cuma günü Brüksel'de ele alındı. Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Akdeniz'de kurtarılan sığınmacılara yönelik uzun vadeli çözüm amacıyla toplandı. Ancak görüşmeler sırasında sığınmacıların dağıtılmasına ilişkin standart bir prosedür için uzlaşı sağlanamadığı belirtiliyor.
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