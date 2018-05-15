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Sığınmacılar Bosna'yı mesken tuttu

Ortadoğu'daki savaş ve çatışmalar nedeniyle ülkelerini terk edip daha iyi bir yaşam umuduyla Batı Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan sığınmacılar, son dönemde Bosna Hersek'i mesken tutmaya başladı

15 Mayıs 2018 Salı 17:30
Sığınmacılar Bosna'yı mesken tuttu

Makedonya, Sırbistan ve Hırvatistan üzerinden Batı Avrupa'ya ulaşan rotanın 2016 yılında kapatılmasının ardından kendilerine farklı güzergahlar arayan binlerce sığınmacı, 2018 yılının başından itibaren gözle görülür bir şekilde Bosna Hersek'e yöneldi. Önceki yıllarda sığınmacı krizinin adeta teğet geçtiği Bosna Hersek, yılın başından itibaren ülkeye 3 bin 500 sığınmacının gelmesiyle kendini krizin içinde buldu. Bosna Hersek Polisi, 2017 yılında 754 olarak tespit edilen sığınmacı sayısının, 2018 yılında 4 bini aştığını açıkladı.

Daha önce özellikle Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırındaki kasaba ve köylerde görülen sığınmacılara, artık başkent Saraybosna sokaklarında da sıklıkla rastlanıyor. Bosna Hersek kamuoyuna uzak olan 'sığınmacı krizi' tabiri de halk arasında ve devlet makamlarında artık sıklıkla telaffuz edilirken, vatandaşların yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu sığınmacılara yardım etmek için seferber oldu.

Öte yandan, başkent Saraybosna'nın merkezindeki bir parkta kurdukları çadırlarda ve uyku tulumlarında kalan sığınmacıların sayısının her geçen gün artması, tam da turizmin hareketlenmeye başladığı Bosna Hersek'in resmi makamlarında endişe yarattı. Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, sığınmacı meselesini ele almak için Güvenlik Bakanı Dragan Mektic, Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Mirko Sarovic ve Yabancılar Şubesi Müdürü Slobodan Ujic ile koordinasyon toplantısı yaptı.

Toplantının ardından konuşan Zvizdic, park gibi halka açık alanlarda kalan sığınmacıların müsait durumdaki binalara yerleştirileceğini belirterek "Oluşturulan koordinasyon birimi sığınmacılar hakkında çalışmalar yürütecek. Mayıs ayının başından beri günde ortalama 100 sığınmacı Bosna Hersek'e giriş yapıyor" dedi.

Sırplar sığınmacı istemiyor

Öte yandan, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik de entite sınırları içerisinde hiçbir sığınmacıyı kabul etmeyeceklerini ifade ederek "Sırp Cumhuriyeti'nde sığınmacı merkezi veya kampının açılması söz konusu değil" diye konuştu. RS Başbakanı Zeljka Cvijanovic ise Bosna Hersek'te artan sığınmacı sayısının kabul edilebilir olmadığını söyleyerek olası bir sığınmacı akınına karşı ülkenin Macaristan gibi sınırlarını kapatması gerektiğini vurguladı.
AA

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