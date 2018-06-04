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Sığınmacılara tahliye operasyonu

Fransa'nın başkenti Paris'te polis, nehir kenarı ve köprü altlarında barınan yaklaşık bin sığınmacıyı tahliye etti

04 Haziran 2018 Pazartesi 17:15
Sığınmacılara tahliye operasyonu

Fransa'nın başkenti Paris'te nehir kenarı ve köprü altlarında barınan yaklaşık bin sığınmacı polis tarafından düzenlenen operasyonla tahliye edildi. Paris Bölge Valiliği ve Paris Emniyet Müdürlüğü, tahliye operasyonunun sabahın erken saatlerinde başladığını duyurdu.

Ortak basın açıklamasında, başkentin 10. bölgesinde bulunan Saint-Martin Kanalı, Porte des Poissonniers ve la Chapelle mahallelerinde nehir kenarı, metro istasyonu ve köprü altlarında barınan yaklaşık bin sığınmacının, otobüslerle bölgede bulunan bir spor salonuna götürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, toplanan sığınmacıların sağlık kontrolü ve kimlik belirleme işlemlerinden sonra başkent ve civarında bulunan 16 ayrı kabul merkezine yerleştirileceği kaydedildi. Başkent Paris'te binlerce sığınmacı barakalar ve derme çatma çadırlarda yaşamını sürdürüyor. Yetkililer, şimdiye kadar 36 tahliye operasyonu gerçekleştirerek sığınmacıları geçici barınma merkezlerine yerleştirdi.

Sığınmacılar, Paris Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı arasında da son dönemde tartışma konusu olmuştu. Belediye Başkanı Anne Hidalgo, geçen ay bakanlığa bir çağrıda bulunarak, sığınmacı kamplarının kaldırılmasını istemişti. Paris'te son olarak geçen çarşamba günü Millenaire adı verilen sığınmacı kampı tahliye edilmiş, burada barınan binden fazla kişi geçici barınaklara yerleştirilmişti.

Fransa yönetimi, ülkede bulunan sığınmacıların kötü muameleye uğraması dışında, ilkel kamplardan tahliye edilen sığınmacıların geçici kamplara yerleştirilmesi ve buradan kısa süre sonra salıverilmesi nedeniyle de eleştiriliyor.
AA

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