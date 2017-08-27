Sığınmacılardan protesto





Yürüyüş sırasında protestocular, "Biz tehlikeli insanlar değiliz, yasalız" yazılı dövizler taşırken, devletin kendilerine teröristmiş gibi davranmak yerine kalacak bir yer vermesi gerektiği yönünde slogan attı. Yürüyüşe polisin müdahalesine maruz kalan sığınmacıların yanı sıra çok sayıda İtalyan sivil toplum kuruluşu da destek verdi. Protesto yürüyüşüne katılan Bangladeşli Akhtar, "Biz düzen istiyoruz herkes için, kalacak yer, bir ev, oturum izni, bir iş istiyoruz" dedi. Katılımcılardan ismini vermek istemeyen bir Romen ise polis tarafından dışarı atılanlardan olduğunu ifade ederek İtalyan devletinden kendileri için bir düzenleme yapmasını ve iş istediklerini söyledi. İtalya’da emniyet güçlerinin hafta içinde sığınmacılar ı kaldıkları yerden güç kullanarak çıkartmaya çalışmasına, sığınmacılar ve onlara destek veren sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi. Başkent Roma 'daki Esquilino Meydanı ’nda toplanan yaklaşık 5 bin kişi, polisin 19 Ağustos Cumartesi ve 24 Ağustos Perşembe günü Indipendenza Meydanı'nda ve meydandaki metruk binada kalan 100 kadar sığınmacıyı çıkartmak için yaptığı sert müdahaleyi protesto etti.Yürüyüş sırasında protestocular, "Biz tehlikeli insanlar değiliz, yasalız" yazılı dövizler taşırken, devletin kendilerine teröristmiş gibi davranmak yerine kalacak bir yer vermesi gerektiği yönünde slogan attı. Yürüyüşe polisin müdahalesine maruz kalan sığınmacıların yanı sıra çok sayıda İtalyan sivil toplum kuruluşu da destek verdi. Protesto yürüyüşüne katılan Bangladeşli Akhtar, "Biz düzen istiyoruz herkes için, kalacak yer, bir ev, oturum izni, bir iş istiyoruz" dedi. Katılımcılardan ismini vermek istemeyen bir Romen ise polis tarafından dışarı atılanlardan olduğunu ifade ederek İtalyan devletinden kendileri için bir düzenleme yapmasını ve iş istediklerini söyledi.

İnsanları koruyun

"Sınırları değil insanları koruyun" sloganıyla sığınmacıların protestosuna destek veren 'Baobab Experience' isimli sivil toplum kuruluşu lideri Roberto Viviani de, Indipendenza Meydanı'nda şiddet gören sığınmacılara destek için toplandıklarını dile getirerek şöyle konuştu: "Roma’da, sığınmacılara yönelik politikada ciddi bir acil durum söz konusu. Normal biçimde yüzleşilmesi gereken sosyal problemlerle kamu düzeni sorunuymuş gibi gündem yaratılarak güvenlik güçleriyle üzerine gidiliyor. Sosyal sorunlara ne zaman polis kullanılsa siyaset hiçbir şey yapmıyor." Yürüyüşün başkentte bir şeyler değiştirebileceğine inandığını dile getiren Viviani, "Açık kent Roma" sloganıyla düzenlenen yürüyüşle Roma’nın temel insan haklarına ve bir arada yaşamaya saygılı bir kent olduğunu göstermek gerektiğini belirtti.

Roma'da neler oluyor?

İtalyan basınına sızan bilgilere göre İçişleri Bakanlığı, başkent Roma’da sığınmacıların bulunduğu yaklaşık 100 binada tahliye işlemleri planlıyor. Sığınmacılara kalacak yer bulunduğunda tahliyelere start verilecek. Roma’nın merkezindeki Indipendenza Meydanı'nda 2013’ten beri sığınmacılara ev sahipliği yapan bir bina, Valilik kararıyla 19 Ağustos Cumartesi günü boşaltılmıştı. Geçen Perşembe günü de meydanda kalanlara yönelik sert polis müdahalesi ülkede gündem olmuştu.