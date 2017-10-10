Sığınmacıları kış korkusu sardı

Yunanistan'ın Sisam Adası'ndaki kampın çevresindeki ormanlıkta kurdukları yazlık çadırlarda kalan çok sayıda sığınmacı, havaların soğumasıyla endişelenmeye başladı. Sisam'daki yaklaşık 400 sığınmacı, kampın kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle yakındaki ormanlık alanda, su ve elektrik imkanlarından yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Sadece 700 kişilik bir kampın bulunduğu adada, son aylarda artan geçişlerle kapasitenin dört katını aşan sığınmacı sayısı resmi verilere göre 3 bine yaklaşıyor. Suriye'den kaçan 47 yaşındaki Ahmed Halil, en büyük endişesinin 5 çocuğunun en küçüğü olan 1 yaşındaki kızının soğuk nedeniyle hastalanma riski olduğunu belirtti.

Halil, kampa dört gün önce geldiklerini ve gördükleri karşısında çok şaşırdığını anlatarak "Bize bir çadır ayarladılar. 7 kişilik aile olarak çadırda kalıyoruz. Geceleri serin oluyor. Isınmak için sadece bir battaniyemiz var. Bir yaşındaki kızım bazen soğuktan uyuyamıyor" dedi.

AA