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Sığınmacıların Müslüman mezarlığı çilesi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yıllardır bir Müslüman mezarlığı açılmasına izin verilmemesi, ülkedeki sığınmacıların da hayatını bir çileye dönüştürdü

03 Ekim 2017 Salı 17:46
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Sığınmacıların Müslüman mezarlığı çilesi

Ülkelerindeki savaşlardan kaçarak Yunanistan'a gelen sığınmacılar, başkent Atina'da bir Müslüman mezarlığının bulunmaması sebebiyle cenazelerini yüzlerce kilometre uzakta defnediyor. Yıllardır bürokratik ve hukuki engellerle başkent Atina'da bir Müslüman mezarlığı açılmasına izin verilmemesi, ülkeye yakın zamanda sığınan Müslümanların da hayatlarını derinden etkiliyor. Suriyeli sığınmacılar Muhammed Leggar ve Semah Eşhadi çifti de 8 aylıkken anne karnında kaybettikleri bebeklerinin cenazesine bile gidemedi. Bebeklerinin cenazesini hiç bilmedikleri Batı Trakya'daki Gümülcine kentine göndermek zorunda kaldılar. Daha önce Gümülcine kentini hiç duymadığını ve bebeğinin mezarının yerini bilmediğini vurgulayan Leggar, bir gün fırsat bulursa bebeğinin mezarını ziyaret etmek istediğini söyledi. Son sığınmacı akınının ardından sınırların geçişlere kapatılmasıyla Yunanistan'da kalanlar için bu sorun yeni olsa da Atina'da yaşayan yaklaşık 300 bin Müslüman için bu sorun on yıllardır sürüyor. Yaklaşık 25 yıldır yaşadığı Atina'nın Kalithea semtindeki bir mescitte imam olan Mısırlı Abdulsaid Abdurrahim, mezarlık sorununun cami sorunundan bile daha önemli olduğunu belirtti. AA

Anahtar Kelimeler:
YunanistanAtinaMüslümanMezarlıkSığınmacıçileHayat
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