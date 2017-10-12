Sığınmacıların rotası Almanya

Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından Eylül ayı içinde Almanya'ya gelen sığınmacılar ve resmen iltica başvursunda bulunanlara ilişkin rakamlar açıklandı. Buna göre, Eylül ayında Almanya'ya sığınmak isteyenlerin sayısı bir önceki aya göre bin 624 azalarak, 14 bin 688 olarak kaydedildi.

Almanya'ya gelen sığınmacılar arasında 3 bin 110 ile Suriyeliler birinci sırayı alıyor. Bunu bin 864 ile Irak izliyor. Türkiye'den gelenler ise üçüncü sırada bulunuyor. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, Eylül ayı içinde Türkiye'den gelerek Almanya'ya sığınmak isteyenlerin sayısı 1.016 olarak kaydedildi. Bu sayı Ağustos ayında 962, Temmuz ayında ise 620 olarak kayıtlara geçti.

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Almanya'ya resmen iltica başvurusunda bulunanlara ilişkin rakamlar da yer aldı. Buna göre, Eylül ayında Almanya'ya gelen Türk vatandaşlarının yaptığı resmi iltica başvurularında da artış tespit edildi. Eylül ayı içinde 1.025 iltica başvurusu yapıldı, bu sayı Ağustos ayında 877, Temmuz ayında ise 598 olarak kaydedilmişti. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, genel olarak bakıldığında ise sığınmacıların Almanya'ya iltica başvurularında Eylül ayı içinde azalma oldu. Eylül ayı içinde 16 bin 520 başvuru yapıldığı, bunun bir önceki aya göre yüzde 11.4 daha az olduğu belirtildi. Geçen yılın aynı ayına göre ise başvuruların sayısının yüzde 78.4 düştüğüne dikkat çekildi. 2016 yılının Eylül ayında 59 bin 880 kişi iltica başvurusunda bulunmuştu. DIŞ HABERLER