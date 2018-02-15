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Silahlar Komşu'yu korkuttu!

Yunanistan basınından çok konuşulacak bir itiraf geldi. Ptisi Diastima dergisinde yayımlanan analizde Türkiye'nin Afrin harekatında yerli silahlarla imha etmesi geniş yer buldu.

15 Şubat 2018 Perşembe 15:13
Silahlar Komşu'yu korkuttu!

Yunanistan'da yayımlanan Ptisi Diastima dergisi, Türkiye'nin Afrin harekatında kullandığı teknolojiden bahsetti ve ''bize modern teknolojiler lazım'' dedi.

 "Teknolojinin savaşı nasıl kazanılır" başlıklı yazıda, Afrin'de yerli üretim SİHA'larla vurulan teröristlere dikkat çekildi. Teröristlerin atış yaptıktan sonra zekice yer değiştirdiklerini ama onları yukarıdan izleyen "Türk teknolojisinin farkında olmadıkları için sonlarının geldiklerini bilmeden ortadan yok olduklarına" vurgu yapılarak teknolojinin ne kadar önemli olduğu anlatıldı.

 Son zamanlarda Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik nedeniyle de yapılan analizde “Gerçekleşmesi imkansız ulusal hayaller görmeyi bir kenara bırakalım.

Türklerle süper DNA ile başa çıkamayız, bize modern silahlar lazım" sözleriyle Türkiye'nin askeri olarak kendini geliştirdiğini ama Yunanistan'ın her geçen gün geriye gittiği hatırlatıldı.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeYunanistan
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