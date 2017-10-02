Silahlı saldırı: 20 ölü

ABD'nin Las Vegas kentindeki müzik festivalinde düzenlenen silahlı saldırıda 20'den fazla kişinin öldüğü,100'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.
Las Vegas Polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mandalay Bay Oteli yakınlarındaki konser alanında düzenlenen silahlı saldırının ardından bir şüphelinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kentte havaalanına giriş çıkışlar kapatıldı.
Görgü tanıkları, en az bir saldırganın festivale katılanlara ateş açtığını ifade etmişti.
AA