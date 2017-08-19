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Şimdi de çörek krizi çıktı

Fransa Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, daha önce Hollanda'da üretilen ve Fransa'da 8 ayrı süpermarket zincirinde satışa sunulan 17 farklı marka yassı çöreğin toplatılması kararı hatırlatıldı

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Şimdi de çörek krizi çıktı

Yapılan incelemeler sonrasında yasaklı yassı çörek listesine yeni eklemeler yapıldığı, ayrıca Hollanda'dan ithal edilen değişik markalara ait bademli pastaların da yasaklılar arasına alındığı duyuruldu.  Bakanlık, bu ürünlerde insan sağlığını önemli ölçüde etkileyecek bir riskin olmadığını ancak yapılan testlerde izin verilen kilogram başına 0,005 miligram oranından daha fazla böcek ilacı fipronil tespit edildiğini bildirdi. Hollanda'daki yumurta kümeslerinde başlayan ve hızla büyüyen kriz sonucu milyonlarca yumurta, süpermarket rafları ve depolardan alınarak imha edildi. AA

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