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Sırp lider öldürüldü

Kuzey Mitrovitsa'daki ofisi önünde silahlı saldırıya uğrayan Oliver İvanovic, hastanede hayatını kaybetti.

16 Ocak 2018 Salı 14:26
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Sırp lider öldürüldü

Kosova'daki Özgürlük, Demokrasi ve Adalet Halk İnisiyatifi Genel Başkanı Oliver İvanovic, Kuzey Mitrovitsa şehrindeki ofisi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

64 yaşındaki Sırp siyasetçinin avukatı Nebosja Vlajic, İvanovic'in sabah saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda vücudunun üst kısmından yaralandığını belirterek, İvanovic'in aldığı bu yaralar sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Öte yandan Kosova Polisi Bölge Müdür Yardımcısı Besim Hoti de saldırının yerel saatle 08.00 sularında gerçekleştirildiğini açıkladı. Silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kosova'daki savaşta Sırp paramiliter grupların komutanlığını da yapan İvanovic, savaşta Arnavut sivillere yönelik işlenen suçlar nedeniyle 2016 yılında 9 yıl hapse mahkum edilmişti.

Yüksek Mahkeme, 2017 yılında bu kararı bozmuş ve İvanovic’in yeniden yargılanmasına hükmetmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
KosovaSırbıstan
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