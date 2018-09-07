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Sırp liderden 'Kosova talimatı'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesindeki ordu, polis ve istihbarat birimlerinden Kosova'daki yerel ve uluslararası kurumlarla iletişimi kesmesini istedi

07 Eylül 2018 Cuma 15:39
Sırp liderden 'Kosova talimatı'

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesindeki ordu, polis ve istihbarat birimlerine Kosova'daki yerel ve uluslararası kurumlarla iletişimini tamamen kesmesi talimatı verdi. Sırp medyasındaki haberlerde, Vucic'in, Sırbistan Ordusu, Sırbistan Polisi, Güvenlik ve Enformasyon Ajansına (BIA) Kosova Polisi ve Kosova Barış Gücü (KFOR) ile iletişimlerini kesme talimatı verdiği belirtildi. Kosova'yı 8-9 Eylül'de ziyaret etmesi planlanan Sırp liderin, ziyareti kapsamında Gazivoda'ya gitmesine izin verilmemesi nedeniyle böyle bir talimat verdiği iddia edildi.

Vucic'in söz konusu ziyareti gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği henüz teyit edilmezken, Sırp liderin önceki gece geç saatlere kadar kurmaylarıyla bu ziyareti değerlendirdiği belirtildi. Öte yandan, daha önce Vucic'in ziyaretiyle ilgili açıklama yapan Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, bu ziyarete izin verdiklerini ancak Vucic'in ziyaretinin Kosova'nın istikrarına tehdit oluşturması durumunda bunu sorgulayabileceklerini ifade etmişti.

Veseli, Vucic'in Kosova'ya girişinin yasaklanabileceğini kaydederek daha önce ülkeye izinsiz giren Sırp hükümet yetkilisi Marko Djuric'in gözaltına alınıp sınır dışı edildiğini anımsatmıştı.

1998-1999 yıllarında kanlı savaşın yaşandığı Kosova'nın, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesine rağmen Sırplar, 100'den fazla ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınan Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam ediyor. İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için 2011'de AB arabuluculuğunda diyalog süreci başlatılsa da bu süreç sık sık farklı nedenlerden kesintiye uğruyor.
AA

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