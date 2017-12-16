Sistani'den Haşdi Şabi açıklaması

Irak'ta Şiilerin dini mercisi Ali es-Sistani, silahların devlet elinde sınırlandırılmasını ve Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin de güvenlik güçlerine destek için kalmasını istedi.

Sistani'nin Kerbela'daki temsilcisi Abdulmehdi Kerbelayi, merci adına yaptığı açıklamada, Irak'ta terörle mücadelenin bitmediğini, uyuyan hücrelerin ülkede tehdit oluşturduğunu belirtti.

Kerbelayi, "Bu tehditler karşısında ülkedeki silahlı kuvvetlerin yanında askeri bir gücün (Haşdi Şabi) de destek çabası için bulunması lazım. Dolayısıyla cihat çağrısını yerine getiren gönüllülerin (milisler) teyakkuzda olması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Abdulmehdi Kerbelayi, Haşdi Şabi'nin siyasi amaç için kullanılmaması uyarısında da bulundu.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise yaptığı yazılı açıklamada, Sistani'nin silahların devletin elinde sınırlandırılması açıklamasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

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