Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
103503
ALTIN
192.772
DOLAR
4.6379
STERLİN
6.2329
EURO
5.4651
banner138

Siz kim oluyorsunuz?

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ABD'nin yeni İran politikası ve yapılacak yaptırımlara dair açıklamalarına sert tepki gösterdi. Ruhani, "Siz kim oluyorsunuz da İran ve dünya hakkında karar alıyorsunuz?" diye sordu

22 Mayıs 2018 Salı 16:20
Siz kim oluyorsunuz?

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ABD'nin yeni İran politikası ve yapılacak yaptırımlara dair açıklamalarına sert tepki gösterdi. Başkent Tahran'da konuşan Ruhani, dünya ülkelerinin bugün "ABD'nin dünya hakkında karar almasını kabul etmediğini" belirtti.

ABD'nin baskıyla kararlarını uygulatmak istediğini fakat ülkelerin bağımsız olduğunu ve bu durumu kabul etmediklerini dile getiren Ruhani, "Daha düne kadar casusluk merkezindeki kişi şimdi dışişleri bakanı olmuş. Ne yapılması gerektiğine karar veriyor. Siz kim oluyorsunuz da İran ve dünya hakkında karar alıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin İran'dan taleplerini içeren 12 maddelik bir liste açıklamış, İran'a karşı 'eşi benzeri görülmemiş finansal baskı' ve 'tarihteki en güçlü yaptırımların' uygulanacağını belirtmişti.

Pompeo, Tahran yönetiminin rotasını değiştirmemesi durumunda İran'ın ekonomisini canlı tutmak için savaş vereceğini söylemişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning de, ABD ordusunun "İran'ın kötü niyetli faaliyetlerine" karşı gerekli tüm adımları atacağını söylemişti.
DIŞ HABERLER SERVİSİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski başbakan hesap veriyor
Eski başbakan hesap veriyor
Skandal açıklama... Sadr'dan diyalog mesajı!
Skandal açıklama... Sadr'dan diyalog mesajı!
Çin otomotivde ithalat vergilerini düşürecek
Çin otomotivde ithalat vergilerini düşürecek
Rusya’dan Batı'ya yaptırım hamlesi
Rusya’dan Batı'ya yaptırım hamlesi
İtalya'da masonlara ambargo
İtalya'da masonlara ambargo
'İsrail destekçileriyle ilişkilerinizi kesin'
'İsrail destekçileriyle ilişkilerinizi kesin'
ABD geri adım attı
ABD geri adım attı
Fransa'dan çarpıcı ABD yorumu
Fransa'dan çarpıcı ABD yorumu
İran'ın şartı var
İran'ın şartı var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim