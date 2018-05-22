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Skandal açıklama... Sadr'dan diyalog mesajı!

Irak'ta genel seçimden birinci çıkan Şii lider Sadr, dinlerarası diyalogun tüm unsurlarını yansıtan bir mesaj verdi.

22 Mayıs 2018 Salı 16:35
Skandal açıklama... Sadr'dan diyalog mesajı!

Irak'ta genel seçimden birinci çıkan Şii lider Mukteda es-Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben Mukteda, aklen Şii'yim, iyi niyetli bir Sünni'yim, güzel kokulu Hristiyan'ım, ilkeli bir Sabi'yim, parlak bir Kürt'üm, ricacı bir Türkmen'im, fani bir Keldani'yim ve fedakar bir Şebek'im" ifadelerini kullandı.

Mukteda es-Sadr, açıklamasının devamında, "Benden ölüm ve düşmanları geri getirecek hiçbir mezhepçilik beklemeyin. Bunun aksine, kapsayıcı bir Irak ittifakına doğru gidiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin nihai sonucuna göre, Sadr'ın desteklediği Sairun Koalisyonu, 329 sandalyeli meclise 54 milletvekili göndererek birinciliği elde etmişti.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 22.05.2018 17:46
Anahtar Kelimeler:
Mukteda Es-SadrŞii Lider SadrFetöDinlerarası DiyalogIrak
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